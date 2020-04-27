Новая Зеландия победила эпидемию коронавируса COVID-19

Новая Зеландия победила эпидемию коронавируса COVID-19
Если ослабление карантинных мер не приведет к новой вспышке заболеваемости, то спустя две недели меры вновь будут ослаблены, и страна почти полностью вернется к обычной жизни. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступила с заявлением о том, что страна взяла под контроль эпидемию коронавирусной инфекции.

Об этом Арденн сообщила в понедельник, 27 апреля. По словам премьер-министра, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в ночь на вторник карантинные меры будут немного ослаблены. При этом Арден подчеркнула, что Новая Зеландия «открывает экономику, но не общественную жизнь».

Решение было принято после того, как в течение длительного времени в стране выявлялось не более нескольких новых случаев заражения ежесуточно. За время эпидемии в Новой Зеландии зафиксировали 1470 случаев заболевания, 19 из них — летальные. Еще 1180 человек выздоровели, лишь 271 пациент болен COVID-19 на данный момент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин поручил разработать поэтапное снятие коронавирусных ограничений для бизнеса.

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