В Америке скончался известный фотограф Леонид Лубяницкий

В Америке скончался известный фотограф Леонид Лубяницкий
О месте прощания информации пока нет. Фото: Pixabay

Мастер фотографии широко известен съемками популярных персон, таких как Владимир Высоцкий и Иосиф Бродский.

Лубяницкий ушел из жизни на 83 году жизни в медицинском учреждении Нью-Йорка, в котором находился из-за онкологии. Об этом сообщает сайт RUNYweb.

Родился будущий фотограф в Ленинграде в 1938 году. К любви к съемке его приучил отец. Позднее, после скоропостижной гибели главы семьи, именно умения в сфере фотографии помогли Лубяницкому найти работу и помогать своим родным.

В 1960 годах, после прохождения службы в армии, Лубяницкий работал кинооператором на Ленинградском телевидении. Позднее, в 1972 году состоялась его иммиграция в США. Там его ждал ошеломляющий успех. Его фотографии печатали крупнейшие издания, такие как New York Times и People. В журнале Vogue фотограф на постоянной основе снимал различных звезд. За свои работы Лубяницкий получал различные профессиональные премии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Владивостоке умерла создательница конфет «Птичье молоко».

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