Во Владивостоке умерла создательница конфет «Птичье молоко»

Изобретенные ею конфеты и десерты до сих пор пользуются популярностью. Фото: pixabay.com

Изобретенные ею конфеты и десерты до сих пор пользуются популярностью. Фото: pixabay.com

В пятницу, 24 апреля, стало известно о смерти знаменитого советского кондитера Анны Чулковой, которая изобрела десерт «Птичье молоко».

Бывший технолог-кондитер кондитерской фабрики Владивостока, создатель рецепта и техники приготовления полюбившихся многим конфет «Птичье молоко», десертов «Золотой рог», «Комета», «Мечта» и других популярных сладостей советского времени, Анна Чулкова скончалась в возрасте 86 лет.

В её послужном списке — более ста изобретенных рецептов. Кондитер начала работать на родной фабрике во Владивостоке в возрасте 15 лет и ушла на пенсию лишь в 1994 году. Чулковой было присвоено звание почетного гражданина Владивостока.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице на 71-м году жизни скончался главный конструктор Обуховского завода. Причиной смерти стала скоротечная болезнь.