В Петербурге раскрыли незаконные валютные операции на сумму свыше 1 млрд рублей

Правоохранительные органы Северной столицы пресекли деятельность преступной группировки, которая, используя фальшивые документы, перевела на иностранные счета более 1,2 миллиардов рублей.

Мошенники действовали на территории Санкт-Петербурга и Москвы в период с 2014 по 2017 годы, уведомили в городской прокуратуре. Злоумышленники отчитывались перед неким коммерческим банком, контролирующим переводы, предоставляя подложные документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении финансовых операций.

В понедельник, 27 апреля, в отношении одного из членов группировки утвердили обвинительное заключение. Его дело рассмотрит Московский районный суд. Расследование деятельности других участников преступной организации продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка лишились миллиона рублей из-за домушников.