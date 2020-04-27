В Петербурге раскрыли незаконные валютные операции на сумму свыше 1 млрд рублей

В Петербурге раскрыли незаконные валютные операции на сумму свыше 1 млрд рублей
Дело рассмотрит Московский районный суд. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Северной столицы пресекли деятельность преступной группировки, которая, используя фальшивые документы, перевела на иностранные счета более 1,2 миллиардов рублей.

Мошенники действовали на территории Санкт-Петербурга и Москвы в период с 2014 по 2017 годы, уведомили в городской прокуратуре. Злоумышленники отчитывались перед неким коммерческим банком, контролирующим переводы, предоставляя подложные документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении финансовых операций.

В понедельник, 27 апреля, в отношении одного из членов группировки утвердили обвинительное заключение. Его дело рассмотрит Московский районный суд. Расследование деятельности других участников преступной организации продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка лишились миллиона рублей из-за домушников.

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