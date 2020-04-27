В Ленобласти увеличивают расходы на дорожный ремонт

Власти Ленинградской области решили увеличить расходы на проведение ремонта, капитального ремонта и строительства муниципальных дорог в населенных пунктах.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что муниципальным образованиям выделят дополнительные полмиллиарда рублей из дорожного фонта. Теперь общий объем субсидий на ремонты в регионе в 2020 году составляет 1,5 млрд рублей.

«Средства беспрецедентные, поэтому к 1 июня должны быть заключены контракты на ремонты. Если кто-то не успеет, то регион профинансирует заявки других территорий», — подчеркнул глава области, говоря об оформлении местными администрациями необходимых документов.

За три года в Ленобласти почти в полтора раза увеличили объем субсидий на капремонт и ремонт дорог местного значения. За это время в регионе отремонтировали более 600 км дорог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонтные работы начались на дублере «Сортавалы».