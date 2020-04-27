В Ленобласти увеличивают расходы на дорожный ремонт

В Ленобласти увеличивают расходы на дорожный ремонт
Александр Дрозденко. Фото: Balpthoto

Власти Ленинградской области решили увеличить расходы на проведение ремонта, капитального ремонта и строительства муниципальных дорог в населенных пунктах.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что муниципальным образованиям выделят дополнительные полмиллиарда рублей из дорожного фонта. Теперь общий объем субсидий на ремонты в регионе в 2020 году составляет 1,5 млрд рублей.

«Средства беспрецедентные, поэтому к 1 июня должны быть заключены контракты на ремонты. Если кто-то не успеет, то регион профинансирует заявки других территорий», — подчеркнул глава области, говоря об оформлении местными администрациями необходимых документов.

За три года в Ленобласти почти в полтора раза увеличили объем субсидий на капремонт и ремонт дорог местного значения. За это время в регионе отремонтировали более 600 км дорог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонтные работы начались на дублере «Сортавалы».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дорожный ремонт ленобласть субсидии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Около половины жителей Петербурга могут быть бессимптомными носителями ...
В Петербурге раскрыли незаконные валютные операции на сумму свыше 1 млрд рублей
В Ленобласти увеличивают расходы на дорожный ремонт
Новая Зеландия победила эпидемию коронавируса COVID-19
В Америке скончался известный фотограф Леонид Лубяницкий
Финские врачи считают, что тесты на коронавирус могут показывать неверные ...
Том Хэнкс придумал название для вакцины от коронавируса из его крови
На Набережной Макарова обновили краску у фонарей