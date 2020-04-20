Ремонтные работы начались на дублере «Сортавалы»

Дорожные службы приступили к ремонту участка региональной трассы «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, дорожники будут ремонтировать участок трассы, который проходит через населенные пункты Скотное, Осельки и Нижние Осельки. Там обновят покрытие дороги, уложат два слоя асфальтобетона, укрепят обочины, установят новые знаки и нанесут разметку.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчиком выступает «Ленавтодор».

Протяженность автодороги составляет почти 140 километров. Она дублирует федеральную трассу А-121 «Сортавала». В 2019 году ремонт прошел на участке дороги в поселке Бугры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные службы привели в порядок асфальт возле Спаса на Крови.