Дорожные службы привели в порядок асфальт возле Спаса на Крови

Ежегодно в рамках выполнения работ по содержанию автомобильных дорог выполняется устранение дефектов на площади порядка 800 тыс. кв. м. Фото: Комитет по благоустройству

Ежегодно в рамках выполнения работ по содержанию автомобильных дорог выполняется устранение дефектов на площади порядка 800 тыс. кв. м. Фото: Комитет по благоустройству

Дорожные службы северной столицы приступили к масштабному обновлению асфальтного покрытия на улицах города.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. В первую очередь, сотрудники СПб ГУДП «Центр» устранили ямы, образовавшиеся в течение зимы на площади возле храма Спаса на Крови на канале Грибоедова.

В ведомстве также отмечают, что основные работы по ремонту дорожной сети приходятся, как правило, на период с середины апреля по июль. В 2020 году только на апрель запланированы работы на 70 тысячах квадратных метров автомобильных дорог. По состоянию на 17 апреля, отремонтировано 20 тысяч «квадратов».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области стартовала ежегодная весенняя просушка дорог, в связи с чем до 4 мая на трассах вводится весовой контроль.