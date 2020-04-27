В Смольном озвучили перечень документов, необходимых для поездки в Ленобласть на дачу

Также дачникам стоит захватить с собой полисы ОМС: на территории Ленобласти заработают 35 амбулаториев специально для приехавших петербуржцев. Фото: pixabay.com

Также дачникам стоит захватить с собой полисы ОМС: на территории Ленобласти заработают 35 амбулаториев специально для приехавших петербуржцев. Фото: pixabay.com

Власти Петербурга объяснили, при каких условиях можно отправиться на майские праздники в Ленобласть и какие для этого нужны документы.

В администрации подчеркнули, что регионы договорились о беспрепятственном передвижении петербуржцев на территории Ленобласти для поездок на дачу, однако горожанам необходимо соблюдать ряд определённых условий.

Так, отправляясь отдохнуть загород, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий владение земельным участком в регионе, или договор аренды. Кроме того, все необходимые покупки стоит совершить в Петербурге: посещать магазины и делать остановки в Ленобласти нельзя. На даче также запрещены массовые посиделки, контакты нужно свести к минимуму и постараться не покидать пределы участка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерам и дачникам предложили выдавать дополнительные пропуска для прогулок и поездок на дачу.