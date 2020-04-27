В Петербурге за апрель провели 144 психологические консультации из-за семейных конфликтов

Помочь преодолеть трудные моменты семьям помогают сотрудники центра урегулирования конфликтов «КОНТАКТ». Работники учреждения помогают петербуржцам с различными проблемами. Будь то семейные ссоры, проблемы в в рабочих коллективах или учебных заведениях. Также, даются юридические консультации по вопросам, в том числе, связанным с уголовными делами. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Всего в апреле в «КОНТАКТе» проведено 14 медиаций и 144 консультации. Стоит учесть, что месяц пока еще не закончен. Все общение с клиентами проходит в дистанционном формате.

Данный Центр может оказаться весьма полезным в условиях самоизоляции. Находясь постоянно рядом, члены семьи могут вступать в серьезные конфликты. Самое лучшее в данных ситуациях — урегулирование недопониманий мирным путем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психолог рассказала, как избежать семейных конфликтов в самоизоляции.