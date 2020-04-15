Психолог рассказала, как избежать семейных конфликтов в самоизоляции

В режиме самоизоляции у семейных пар могут начаться конфликты из-за накопившегося груза обид. По словам психолога, нужно проговаривать ситуации, чтобы избежать скандалов.

Как рассказала Ирэна Похомова, нельзя копить обиты в себе, необходимо все всегда проговаривать, начиная с «я». Затем нужно давать партнеру возможность ответить.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», психолог подчеркнула, что выяснять отношения нужно не при детях.

Похомова добавила, что если правильно построить фразу, то партнер все поймет. И отметила, что цель разговора — рассказать о себе и своих чувствах.

Если же говорить с партнером трудно, психолог советует об этом написать и дать ему прочитать.

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