Психолог определил людей, которые наиболее подвержены коронавирусу

На организме также негативно может сказаться и чрезмерная тревожность. Фото: pixabay

На организме также негативно может сказаться и чрезмерная тревожность. Фото: pixabay

Наиболее подвержены заражению новым вирусом те люди, которые считают себя неуязвимыми перед инфекцией. Такое заявление сделал психолог Сергей Ланг.

По его словам, организм начинает отключать защитные механизмы после того, как человек перестает верить в вероятность заражения. В подобных случаях инфицированный длительное время может игнорировать у себя симптомы заболевания.

«Это очень опасно», — подчеркнул Ланг в интервью радио Sputnik.

Специалист подчеркнул, что на организме также негативно может сказаться чрезмерная тревожность. От этого могут появиться ложные симптомы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки коронавирус выявлен в 51 российском регионе. Число инфицированных по всему миру растет с каждым днем.