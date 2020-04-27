В Петербурге четырех оперуполномоченных судят за превышение полномочий

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела в отношении четырех уполномоченных уголовного розыска. Их в зависимости от роли обвиняют в мошенничестве, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Обвиняемые работали в 17 отделе полиции УМВД России по Калининском району Петербурга. Преступление, по версии следствия, они совершили осенью 2018 года.

Согласно материалам дела, 31 октября и 1 ноября полицейские превысили свои полномочия при задержании, доставлении и нахождении в отделе мужчины. Один из них также внес заведомо ложные сведения в протокол, сообщает ГСУ Следственного комитета России по Петербургу.

Помимо этого, 1 ноября полицейские сообщили другому петербуржцу ложные сведения о возбуждении в отношении него уголовного дела. За 500 тыс. рублей они обещали ему помочь избежать уголовной ответственности.

«При этом один из полицейских угрожал потерпевшему применением физического насилия, а также нанес несколько ударов в область его головы», — уточнили в следственном комитете.

Деньги мужчина снял с карты и передал обвиняемым.

Следствие собрало достаточную доказательную базу по делу. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудник ГИБДД стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве.