Утром понедельника на КАД образовалась пробка из-за дорожных работ

Утром понедельника на КАД образовалась пробка из-за дорожных работ
В километровых пробках можно было простоять около 45 минут. Фото: Baltphoto

Ранним утром понедельника, 27 апреля, на Кольцевой автодороге образовалась масштабная пробка, растянувшаяся на несколько километров. Причиной тому — ремонтные работы на трассе.

О заторе на внутреннем кольце около 8 утра сообщил сервис «Яндекс.Пробки», по данным которого трафик, оценивающийся в 9 баллов, остановился на участке от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. Пробка растянулась на 5 километров. Отметим, что в обычное время загруженность там не превышает 2-3 баллов.

Также напряженное движение транспорта наблюдалось от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, причем в обе стороны. «Яндекс.Пробки» оценил ситуацию в 6,5 баллов. В обоих случаях причиной затрудненного движения стали ремонтные работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт дорог на Московском проспекте должен подойти к завершению в конце июня.

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