Роддом №18 в Петербурге вернулся к работе после закрытия на карантин по коронавирусу

Роддом был закрыт всего несколько дней. Фото: pixabay.com

Роддом был закрыт всего несколько дней. Фото: pixabay.com

Родильный дом №18 в Северной столице возобновил работу после непродолжительного карантина, введенного из-за обнаружения в учреждении коронавируса.

Роддом, находящийся на проспекте Солидарности в Невском районе Петербурга закрыли после того, как у одной из рожениц обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу медицинского учреждения.

Отметим, что роддом был закрыт до особого распоряжения городского комитета по здравоохранению с 23 апреля. По последним данным, около половины жителей Северной столицы могут являться бессимптомными переносчиками короавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сингапурские ученые спрогнозировали окончание эпидемии коронавируса в России. Они считают, что это произойдет в июле.