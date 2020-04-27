Ученые из Сингапура назвали дату окончания пандемии в России

Научные сотрудники из сингапурского университета технологий и дизайна провели анализ данных и спрогнозировали, что распространение коронавируса в России произойдет в этом июле.

В опубликованном лабораторией инноваций SUTD отчете говорится, что эпидемия коронавирусной инфекции в России завершится на 97 процентов к 20-м числам мая, к 28 мая ситуация разрешится уже на 99 процентов, а ее полное окончание ждут к 20 июля.

В Соединенных Штатах, согласно прогнозу экспертов, пандемия завершится в конце августа, а в Германии и Франции — в первых числах августа. Немного позже это произойдет и в Великобритании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия обогнала Китай по числу заболевших коронавирусом. Примерно у 43,4% из новых зараженных не было клинических проявлений болезни.