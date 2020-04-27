В Киришах женщина напала на возлюбленного с ножницами

В Киришах женщина напала на возлюбленного с ножницами
Женщина ударила возлюбленного ножницами. Фото: pixabay.com

Бригада скорой помощи и полиция выезжала на место происшествия в доме в Киришах, где 42-летняя женщина пыталась убить своего возлюбленного.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло вечером в воскресенье, 26 апреля, в одном из домов по улице Энергетиков. Влюбленная пара распивала алкоголь, когда между ними возникла ссора. Внезапно женщина схватила ножницы и вонзила их в грудь 50-летнего избранника.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Он находится в тяжелом состоянии.

Стражи порядка задержали женщину. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Гатчины зарезала бывшего супруга и спрятала его труп в диване.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Волочкова рассказала, что самоизоляция не повлияла на ее жизнь
Власти Петербурга поддержат сферу культуры в период пандемии коронавируса
Петербуржца отправили в тюрьму за кражу ювелирки в Ломоносове
Более 46 тысяч человек призовет на военную службу Западный военный округ ...
В Великобритании увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом
Фермеры: коронавирус не должен вызвать проблемы с урожаем в Ленобласти
В Киришах женщина напала на возлюбленного с ножницами
Роддом №18 в Петербурге вернулся к работе после закрытия на карантин по ...