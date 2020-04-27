В Киришах женщина напала на возлюбленного с ножницами

Бригада скорой помощи и полиция выезжала на место происшествия в доме в Киришах, где 42-летняя женщина пыталась убить своего возлюбленного.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло вечером в воскресенье, 26 апреля, в одном из домов по улице Энергетиков. Влюбленная пара распивала алкоголь, когда между ними возникла ссора. Внезапно женщина схватила ножницы и вонзила их в грудь 50-летнего избранника.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Он находится в тяжелом состоянии.

Стражи порядка задержали женщину. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Гатчины зарезала бывшего супруга и спрятала его труп в диване.