Петербуржца отправили в тюрьму за кражу ювелирки в Ломоносове

Петербуржца отправили в тюрьму за кражу ювелирки в Ломоносове
Злоумышленник вынес ювелирные изделия. Фото: pixabay

В Петродворцовом районе Петербурга суд вынес приговор в отношении похитителя ювелирных украшений.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, районный надзорный орган поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении Александра Наумова. Его признали виновным по статье о краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.

Следствие установило, что в период с февраля по август прошлого года Наумов тайно похитил ювелирные изделия жительницы Ломоносова. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

По решению суда ближайшие 1 год и 8 месяцев Наумов проведет в исправительной колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуроры Васильевского острова отправили под суд лже-ювелира. Мошеннику удалось заполучить драгоценности на общую сумму 216 тысяч рублей.

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