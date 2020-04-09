Прокуроры Васильевского острова отправили под суд лже-ювелира

Мошенник, орудующий в Василеостровском районе обманул четверых петербуржцев, под предлогом ремонта украв их ювелирные украшения.
Прокуратура Васильевского острова утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. По информации следствия, преступник предлагал людям починить дорогостоящие украшения, представляясь сотрудником мастерской в ТК «Сопот».
При этом злоумышленник знал, что эта мастерская давно прекратила свою деятельность. Таким образом, мошеннику удалось заполучить драгоценности на общую сумму 216 тысяч рублей. К сожалению, после того, как все вскрылось, вернуть имущество владельцам не получилось, так как нерадивый ювелир сдал украшения в ломбард.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед судом Петербурга окажется местный житель, который сбывал подделки известных брендов одежды.