Прокуроры Васильевского острова отправили под суд лже-ювелира

Прокуроры Васильевского острова отправили под суд лже-ювелира
Лже-ювелира будут судить по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину). Фото: pixabay.com

Мошенник, орудующий в Василеостровском районе обманул четверых петербуржцев, под предлогом ремонта украв их ювелирные украшения.

Прокуратура Васильевского острова утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. По информации следствия, преступник предлагал людям починить дорогостоящие украшения, представляясь сотрудником мастерской в ТК «Сопот».

При этом злоумышленник знал, что эта мастерская давно прекратила свою деятельность. Таким образом, мошеннику удалось заполучить драгоценности на общую сумму 216 тысяч рублей. К сожалению, после того, как все вскрылось, вернуть имущество владельцам не получилось, так как нерадивый ювелир сдал украшения в ломбард.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед судом Петербурга окажется местный житель, который сбывал подделки известных брендов одежды.

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