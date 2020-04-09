Петербуржец ответит перед судом за торговлю фальшивым LouisVuitton

Фрунзенский районный суд рассмотрит материалы уголовного дела, возбужденного в отношении петербуржца. Мужчина обвиняется в продаже контрафактной одежды.
По данным следствия, обвиняемый в 2018 году приобрел неоригинальную одежду таких известных марок как LouisVuitton, Burberry Limited, Kenzo и других. Затем, без согласия правообладателей, бизнесмен организовал работу магазинов, продавая имеющийся товар под видом известных брендов.
Как сообщили в прокуратуре города, сумма ущерба составила свыше 64 млн рублей.
Расследование дела продолжается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный мужчина схватил за руку правоохранителя и попытался ударить. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело.