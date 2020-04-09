Петербуржец ответит перед судом за торговлю фальшивым LouisVuitton

Петербуржец ответит перед судом за торговлю фальшивым LouisVuitton
По факту незаконного использования чужого товарного знака, совершенного неоднократно или причинившего крупный ущерб, было возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Фрунзенский районный суд рассмотрит материалы уголовного дела, возбужденного в отношении петербуржца. Мужчина обвиняется в продаже контрафактной одежды.

По данным следствия, обвиняемый в 2018 году приобрел неоригинальную одежду таких известных марок как LouisVuitton, Burberry Limited, Kenzo и других. Затем, без согласия правообладателей, бизнесмен организовал работу магазинов, продавая имеющийся товар под видом известных брендов.

Как сообщили в прокуратуре города, сумма ущерба составила свыше 64 млн рублей.

Расследование дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный мужчина схватил за руку правоохранителя и попытался ударить. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело.

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