Петербуржец ответит перед судом за торговлю фальшивым LouisVuitton

Фрунзенский районный суд рассмотрит материалы уголовного дела, возбужденного в отношении петербуржца. Мужчина обвиняется в продаже контрафактной одежды.

По данным следствия, обвиняемый в 2018 году приобрел неоригинальную одежду таких известных марок как LouisVuitton, Burberry Limited, Kenzo и других. Затем, без согласия правообладателей, бизнесмен организовал работу магазинов, продавая имеющийся товар под видом известных брендов.