Обманутые дольщики в Гатчине получат жилье до конца 2020 года

Дома будут готовы до конца года. Фото: pixabay.com

Дома будут готовы до конца года. Фото: pixabay.com

До конца текущего года в Гатчинском районе Ленобласти планируют достроить все проблемные жилые дома, сообщил зампредседателя областного правительства Михаил Москвин.

Речь идет, в частности, о домах на улицах Киргетова и Красных Военлетов, а также жилом комплексе «Яблоневый цвет» в Верево.

По словам Москвина, после ввода этих жилых домов в эксплуатацию, в Гатчинском районе не останется дольщиков, которые на протяжении долгих лет ждут свои квартиры.

Зампред правительства Ленобласти подчеркнул, что жилые комплексы достраивают благодаря механизмам привлечения компаний-доноров.

Строители уже начали устанавливать окна в долгострое на Киргетова. Общестроительные работы должны завершить к концу лета.

В долгострое на улице Красных Военлетов сейчас монтирую кровлю, усиливают площадки лифтовых шахт. В скором времени строители приступят к остеклению. Работы должны завершить этой осенью.

ЖК «Яблоневый сад» уже достроен, осталось только получить разрешение Госстройнадзора на ввод ЖК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дольщики ЖК «Life-Лесная» рискуют не заехать вовремя в свои квартиры из-за форс-мажора.