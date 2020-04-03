Дольщики ЖК «Life-Лесная» рискуют не заехать вовремя в свои квартиры из-за форс-мажора

Пока что, никакой ясности дольщики не получили. Фото: lesnaya.life

Пока что, никакой ясности дольщики не получили. Фото: lesnaya.life

Законность действий застройщика остается под вопросом.

Дольщикам одного из строящихся корпусов сообщили неприятные новости. В своем обращении группа компаний «Пионер» рассказала, что не может выполнить свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы. Поэтому, передача построенных объектов невозможна до окончания возникших трудностей. Также, в документе было указано, что датой начала данных «обстоятельств» является 30 марта 2020 года, а вот срок его окончания остался тайной. Об этом сообщает АБН.

Дольщики начали активно высказывать свое возмущение. Дело в том, что официально ситуацию с коронавирусом никто не называл обстоятельством непреодолимой силы. Помимо этого, в городе не введен режим ЧС. Поэтому, никакой законности в подобном поступке застройщика попросту нет.

Представители застройщика комментария по этому поводу пока не давали. Все офисы продаж временно закрыты из-за карантина.

ЖК «Life-Лесная» строится в Выборгском районе города. Всего квартал насчитывает в себе 6 жилых домов. Планировалось, что полное окончание работ состоится во втором квартале 2020 года.

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