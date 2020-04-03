За сутки в Петербурге и области выявлено 19 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Петербурге и области выявлено 19 случаев заражения коронавирусом
Число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на территории Северной столицы обнаружено 9 случаев заболевания коронавирусной инфекции, в Ленинградской области выявлено 10 зараженных.

Об этом утром 3 апреля сообщает официальный штаб «Стопкоронавирус.рф». Летальных случаев в регионах за прошедший день, к счастью, не было. В общей сложности на территории России зафиксирован 601 новый пациент с коронавирусом COVID-19.

Около 80% заражений, выявленных за последние сутки, приходится на Москву и Подмосковье. В столице — 448 человек с диагнозом «коронавирус», в Московской области таких — 34. Летальных случаев за это время четыре: два в Республике Коми, по одному в Москве и Пермском крае.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китайской народной республике 4 апреля объявили днем национального траура по погибшим от коронавирусной инфекции.

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