За сутки в Петербурге и области выявлено 19 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории Северной столицы обнаружено 9 случаев заболевания коронавирусной инфекции, в Ленинградской области выявлено 10 зараженных.

Об этом утром 3 апреля сообщает официальный штаб «Стопкоронавирус.рф». Летальных случаев в регионах за прошедший день, к счастью, не было. В общей сложности на территории России зафиксирован 601 новый пациент с коронавирусом COVID-19.

Около 80% заражений, выявленных за последние сутки, приходится на Москву и Подмосковье. В столице — 448 человек с диагнозом «коронавирус», в Московской области таких — 34. Летальных случаев за это время четыре: два в Республике Коми, по одному в Москве и Пермском крае.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китайской народной республике 4 апреля объявили днем национального траура по погибшим от коронавирусной инфекции.