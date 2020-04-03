Китай 4 апреля почтит память умерших от коронавируса

Китайские власти объявили четвертое апреля днем общенационального траура по жертвам пандемии коронавируса.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на местный телеканал, 4 апреля страна почтит память умерших от коронавируса, а также медиков, которые пожертвовали своей жизнью ради спасения больных. В день траура в Поднебесной приспустят флаги и отменят все развлекательные общественные мероприятия.
В субботу в Китае в 10.00 по местному времени (5.00 мск) в память о всех жертвах коронавируса пройдет трехминутное молчание.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США обогнали Китай по количеству смертей от коронавируса.