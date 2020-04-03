Китай 4 апреля почтит память умерших от коронавируса

Китай 4 апреля почтит память умерших от коронавируса
Флаг Китая. Фото: pixabay

Китайские власти объявили четвертое апреля днем общенационального траура по жертвам пандемии коронавируса.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на местный телеканал, 4 апреля страна почтит память умерших от коронавируса, а также медиков, которые пожертвовали своей жизнью ради спасения больных. В день траура в Поднебесной приспустят флаги и отменят все развлекательные общественные мероприятия.

В субботу в Китае в 10.00 по местному времени (5.00 мск) в память о всех жертвах коронавируса пройдет трехминутное молчание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США обогнали Китай по количеству смертей от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
день траура Китай коронавирус пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе у курьера украли продукты
Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году
Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля
В Петербурге могут продлить учебный год на лето
Из-за коронавируса, в мире стали больше интересоваться русским языком
У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение
На Камчатке выявили первые случаи COVID-19
В Петербурге спасли серого тюлененка