США обогнали Китай по количеству смертей от коронавируса

Жертвами COVID-19 на территории Америки стали 3,4 тысячи человек. Такие данные привел сегодня, 31 марта, Университет Джонса Хопкинса, который делает составляет свою статистику, основываясь на цифрах федеральных и местных властей.

И так, согласно информации Университета, в США коронавирус был выявлен у 175067 человек. Летальный исход от болезни и различных осложнений случился у 3415 граждан, смогли побороть вирус и выздороветь 5995 жителей Америки.

Получается, в Америке жертв эпидемии стало больше, чем в стране, с которой все и началось. Напомним, в Китае скончалось 3309 человек.

Местные американские СМИ сравнили ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коварного вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп уверен, что пандемия коронавируса в США сойдет на нет к лету.