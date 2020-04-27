В Смольном рассказали, что делать дачникам во время поездок в Ленобласть

Петербуржцам дали рекомендации при поездке на дачу в Ленобласти. Фото: pixabay.com

Петербуржцам дали рекомендации при поездке на дачу в Ленобласти. Фото: pixabay.com

Жители Петербурга могут беспрепятственно ездить на дачные и садовые участки в Ленобласти в майские праздники. Об этом договорились власти регионов.

В ходе поездок петербуржцы обязаны соблюдать рекомендации, которые действуют в Ленинградской области. С собой необходимо иметь паспорт и документ, которые подтверждает право собственности на дачу или договор аренды.

«Все необходимые покупки нужно сделать заранее в магазинах на территории Санкт-Петербурга», — подчеркнули в Смольном.

Жители Петербурга на личном транспорте должны следовать по маршруту до дачи или садового участка. Останавливаться по дороге не рекомендуется.

Приехав на дачу, необходимо минимизировать контакты с соседями. Покидать пределы своего участка можно только в случае необходимости.

На территории Петербургу и Ленобласти расположены более 3 тыс. садоводств. Ежегодно там отдыхают около 2,5 млн горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед 1 мая все магазины Ленинградской области закроются для проведения дезинфекции.