В Смольном рассказали, что делать дачникам во время поездок в Ленобласть

Жители Петербурга могут беспрепятственно ездить на дачные и садовые участки в Ленобласти в майские праздники. Об этом договорились власти регионов.
В ходе поездок петербуржцы обязаны соблюдать рекомендации, которые действуют в Ленинградской области. С собой необходимо иметь паспорт и документ, которые подтверждает право собственности на дачу или договор аренды.
«Все необходимые покупки нужно сделать заранее в магазинах на территории Санкт-Петербурга», — подчеркнули в Смольном.
Жители Петербурга на личном транспорте должны следовать по маршруту до дачи или садового участка. Останавливаться по дороге не рекомендуется.
Приехав на дачу, необходимо минимизировать контакты с соседями. Покидать пределы своего участка можно только в случае необходимости.
На территории Петербургу и Ленобласти расположены более 3 тыс. садоводств. Ежегодно там отдыхают около 2,5 млн горожан.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед 1 мая все магазины Ленинградской области закроются для проведения дезинфекции.