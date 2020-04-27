Свалку в Парголово устранят через суд

Собственнику участка придется самостоятельно возвращать все к прежнему виду. Фото: https://pixabay.com

Собственнику участка придется самостоятельно возвращать все к прежнему виду. Фото: https://pixabay.com

Прокуратура подала иск в сторону собственника земли, на которой образовался целых склад из отходов от различного вида деятельности.

Свалку нашли в поселке Парголово в Выборгском районе. Выяснилось, что участок собственника, согласно договоренностям, используется ООО «ЭкоТрест». Данная компания нарушила законодательство и заполонила участок отходами, превратив его в большую помойку, чем нанесла вред экологии и окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокуратура подала исковое заявление в сторону владельца земельного участка. Ответственное лицо обязано устранить нарушения и обеспечить ликвидацию свалки. Выполнение будет проконтролировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ванеева обнаружена крупная свалка. Большое скопление мусора в Невском районе нашли экоактивисты организации «Зеленый фронт».