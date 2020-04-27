В Ленобласти перед майскими праздниками закроют все магазины

Санобработка магазинов может помочь избежать второй вспышки заболеваемости коронавирусом после активных майских праздников. Фото: pixabay.com

Санобработка магазинов может помочь избежать второй вспышки заболеваемости коронавирусом после активных майских праздников. Фото: pixabay.com

В магазинах Ленинградской области в преддверии длинных майских праздников проведут масштабную дезинфекцию в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Меры предосторожности примут в ближайшее время, магазины закроются на обязательную санитарную обработку до 1 мая. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал в эфире радиостанции Business FM. В связи с готовящимися мероприятиями глава региона попросил ленинградцев заранее закупиться всем необходимым.

При этом Дрозденко подчеркнул, что сейчас, собираясь за покупками, нужно избегать столпотворения и соблюдать меры безопасности, в том числе, пользуясь средствами индивидуальной защиты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургских дачников, собравшихся в Ленобласть на майские праздники, просят взять с собой документы, подтверждающие наличие участка, а также совершить все покупки в Петербурге, поскольку остановки в области для них будут запрещены.