В Ленобласти перед майскими праздниками закроют все магазины

В магазинах Ленинградской области в преддверии длинных майских праздников проведут масштабную дезинфекцию в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Меры предосторожности примут в ближайшее время, магазины закроются на обязательную санитарную обработку до 1 мая. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал в эфире радиостанции Business FM. В связи с готовящимися мероприятиями глава региона попросил ленинградцев заранее закупиться всем необходимым.
При этом Дрозденко подчеркнул, что сейчас, собираясь за покупками, нужно избегать столпотворения и соблюдать меры безопасности, в том числе, пользуясь средствами индивидуальной защиты.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургских дачников, собравшихся в Ленобласть на майские праздники, просят взять с собой документы, подтверждающие наличие участка, а также совершить все покупки в Петербурге, поскольку остановки в области для них будут запрещены.