Хозяйства Ленобласти проводят посевную

Хозяйства Ленобласти проводят посевную
Посевная в Ленобласти. Фото: lenobl.ru

Выполнено уже 15% от плана.

Всего, в течение месяца, вплоть до сегодняшнего дня, 27 апреля, хозяйствам удалось засеять территории площадью в 10,097 тысяч гектаров. Этот показатель превышает на 19,5% уровень прошлого, 2019 года, и составляет 15% от запланированного объема работ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Посевная производится в 11 районах региона: Выборгском, Волосовском, Всеволожском, Волховском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском и Тосненском.

Силами работников хозяйств, посеяно 8,975 гектаров зерна, 182 гектара рапса, 88 гектаров овощей (примечательно, что этот показатель увеличился с прошлого года в целых 2,2 раза), а также 2256 гектаров трав, включая многолетники и однолетники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус не должен вызвать проблемы с урожаем в Ленобласти.

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Хозяйства Ленобласти проводят посевную