Фермеры: коронавирус не должен вызвать проблемы с урожаем в Ленобласти

Фермеры: коронавирус не должен вызвать проблемы с урожаем в Ленобласти
Посевная в Ленобласти. Фото: lenobl.ru

Пандемия коронавируса не скажется на урожае в Петербурге и Ленинградской области. По словам фермеров, проблемы, которые возникли в первые дни самоизоляции, решены.

«Сейчас ситуация в принципе стабилизировалась. Идут сельскохозяйственные работы. Вопросы по большей части решены, посевная проходит нормально. Правительство постоянно вводит новые меры поддержки. Надеюсь, что не забудут про сельское хозяйство», — рассказал gazeta.spb.ru исполнительный директор Союза фермеров Ленинградской области и Петербурга Леонид Калаев.

В первые дни самоизоляции фермеры столкнулись с проблемой. Из-за закрытия ряда точек купить семена и необходимые для тракторов и сеялок запчасти было почти невозможно. Выход, по словам Калаева, удалось найти. Фермеры заказывают все необходимое через интернет, приезжают и забирают сформированный для них по заявке пакет.

Проблем с урожаем возникнуть не должно, подчеркивают фермеры. По данным администрации губернатора и правительства Ленобласти, посевная развернулась в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Приозерских и Тосненском районах. Посеяно 8,975 тыс. га зерновых, 182 га — рапса, 88 га — овощей, 2256 га — многолетних и однолетних трав.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 15 начинающих фермеров и пять семейных ферм получат гранты на выращивание овощей и разведение коз, кроликов и форели.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленинградская область леонид калаев новости посевная фермеры
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Волочкова рассказала, что самоизоляция не повлияла на ее жизнь
Власти Петербурга поддержат сферу культуры в период пандемии коронавируса
Петербуржца отправили в тюрьму за кражу ювелирки в Ломоносове
Более 46 тысяч человек призовет на военную службу Западный военный округ ...
В Великобритании увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом
Фермеры: коронавирус не должен вызвать проблемы с урожаем в Ленобласти
В Киришах женщина напала на возлюбленного с ножницами
Роддом №18 в Петербурге вернулся к работе после закрытия на карантин по ...