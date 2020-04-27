Фермеры: коронавирус не должен вызвать проблемы с урожаем в Ленобласти

Пандемия коронавируса не скажется на урожае в Петербурге и Ленинградской области. По словам фермеров, проблемы, которые возникли в первые дни самоизоляции, решены.

«Сейчас ситуация в принципе стабилизировалась. Идут сельскохозяйственные работы. Вопросы по большей части решены, посевная проходит нормально. Правительство постоянно вводит новые меры поддержки. Надеюсь, что не забудут про сельское хозяйство», — рассказал gazeta.spb.ru исполнительный директор Союза фермеров Ленинградской области и Петербурга Леонид Калаев.

В первые дни самоизоляции фермеры столкнулись с проблемой. Из-за закрытия ряда точек купить семена и необходимые для тракторов и сеялок запчасти было почти невозможно. Выход, по словам Калаева, удалось найти. Фермеры заказывают все необходимое через интернет, приезжают и забирают сформированный для них по заявке пакет.

Проблем с урожаем возникнуть не должно, подчеркивают фермеры. По данным администрации губернатора и правительства Ленобласти, посевная развернулась в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Приозерских и Тосненском районах. Посеяно 8,975 тыс. га зерновых, 182 га — рапса, 88 га — овощей, 2256 га — многолетних и однолетних трав.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 15 начинающих фермеров и пять семейных ферм получат гранты на выращивание овощей и разведение коз, кроликов и форели.