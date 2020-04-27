В Петербурге экс-сотрудница «Почты России» украла у пенсионеров и льготников 350 тысяч

В Петербурге экс-сотрудница &#171;Почты России&#187; украла у пенсионеров и льготников 350 тысяч
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Северной столицы, которая мошенническим путем похитила у пенсионеров и льготников свыше 350 тысяч рублей.

Женщина воспользовалась своим служебным положением, чтобы заполучить средства. Как сообщили gazeta.spb.ru в городской прокуратуре, злоумышленница занимала пост начальника отделения «Почты России» и осуществляла фиктивные финансовые операции, присваивая себе деньги граждан.

Мошенница подделывала подписи пожилых петербуржцев и льготных категорий горожан, якобы они получили пенсионные и социальные выплаты. Однако деньги «предпринимательница» никому не передавала. Таким образом, женщина украла более 350 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская пенсионерка стала жертвой мошенников, взяв на свое имя миллионный кредит.

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