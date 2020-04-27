В Петербурге и Ленобласти задержали подозреваемых в воровстве в гипермаркетах

У товаров не было шансов быть оплаченными.

В воскресенье, 26 апреля, сотрудники Росгвардии смогли обнаружить и задержать троих через чур экономных граждан, которые решили не платить за выбранные продукты — двух мужчин и женщину.

Первый инцидент случился в Невском районе. Граждане набрали товаров на 25 тысяч рублей и хотели скрыться незамеченными. По каким-то причинам, сделать это не удалось. Сотрудники магазина нажали на тревожную кнопку. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Также, уже по другому адресу задержали другого подозреваемого в воровстве. Из магазина в Новом Девяткино он тщетно попытался вынести продукцию на сумму 9 тысяч рублей.

По факту данный событий в ближайшее время будет вынесено решение о возбуждении уголовных дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыта кража железнодорожных деталей.