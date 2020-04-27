В Петербурге студентам Первого меда передали две тонны фруктов и овощей

Для всех проживающих в общежитии организовано трехразовое питание. Фото: pixabay.com

Для всех проживающих в общежитии организовано трехразовое питание. Фото: pixabay.com

В Петербурге студентам медицинского университета имени Павлова, находящимся на карантине в общежитии на Большой Монетной, передали две тонны фруктов, овощей и бутилированной воды.

Накануне застрявшим в закрытом на вход и выход общежитие ребятам привезли защитные медицинские маски и антисептики. В понедельник, 27 апреля, студентам-медикам доставили картошку, помидоры, огурцы, лимоны и имбирь, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Продукты передал волонтерский штаб спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова совместно с руководством округа Петровский. Напомним, что общежитие находится на карантине уже 10 дней, 17 апреля у одного из студентов выявили коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский роддом №18 вернулся к работе после непродолжительного карантина, связанного с выявлением COVID-19 у одной из рожениц.