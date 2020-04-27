Доктор Мясников спрогнозировал новую, более смертоносную эпидемию мирового масштаба

В мире почти три миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com

В мире почти три миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, медик Александр Мясников считает, что человечеству придется столкнуться с новыми эпидемиями, куда более серьезными, чем коронавирус COVID-19.

По мнению доктора, эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в мире сегодня, позволит человечеству подготовиться к другим столкновениям с опасными и смертоносными заболеваниями, которые неизбежно появятся в будущем. «Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35 процентов», — заявил Мясников.

Медик также отметил, что сегодня больше всего следует опасаться больниц, так как они являются самым рискованным местом для посещения. Заразиться коронавирусом в медучреждениях легче всего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти 400 беременных женщин в России заразились коронавирусной инфекцией.