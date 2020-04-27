В России почти 400 будущих мам заражены коронавирусом

В России число зараженных коронавирусом беременных женщин достигло 394. Большая часть из них (276) находятся в столичных медучреждениях.

Главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян рассказала, что на сегодняшний день диагноз коронавирусная инфекция поставили 394 россиянкам, из которых 276 находятся в Москве, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«К счастью, беременность у них протекала сравнительно легко и без тяжелых осложнений», — говорит Адамян.

Адамян отметила, что в текущей ситуации с распространением коронавируса процедуру ЭКО лучше отложить на более поздний срок, когда эпидемиологическая ситуация в стране улучшится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что роддом №18 в Петербурге вернулся к работе после закрытия на карантин по коронавирусу. Отметим, что роддом был закрыт до особого распоряжения городского комитета по здравоохранению с 23 апреля.