«Зенит» профинансирует закупку средств защиты для врачей Петербурга

Футболисты передадут все необходимое медика Покровской и Александровской больниц. Фото: Baltphoto

Футболисты передадут все необходимое медика Покровской и Александровской больниц. Фото: Baltphoto

Петербургский футбольный клуб поможет закупить средства индивидуальной защиты для медицинских учреждений города.

Помощь «Зенит» окажет врачам и медицинскому персоналу Покровской и Александровской больниц в рамках проекта «Вместе победим». Футболисты передадут клиникам 1600 комбинезонов, 300 защитных очков, 2380 респираторов, 1000 экранов, 80 одноразовых халатов и 30 пульсоксиметров, сообщает NevaSport.ru.

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев отметил, что сейчас врачи наиболее подвержены риску заражения среди всех категорий населения, поэтому крайне важно в необходимом объеме обеспечивать город защитными средствами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Медведев заявил о готовности клуба отдать стадион «Газпром Арена» под госпиталь в случае необходимости.