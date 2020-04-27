В Петербурге росгвардейцам сообщили о гранате

Найденный предмет оказался не опасен и уже отправлен на утилизацию.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В воскресенье вечером к сотрудникам правоохранительных органов обратились жители Красносельского района. Они заявили, что нашли предмет похожий на гранату на улице Маршала Мерецкова. На место прибыли взрывотехники, которые установили, что перед ними – корпус учебной гранаты, не представляющий ни для кого опасности. Тем не менее, его вывезли в территории города и утилизировали.

Напоминаем, что к подобным предметам лучше не подходить во избежание несчастных случаев. Лучше всего позвонить в экстренные службы и постараться сделать так, чтобы к гранате никто не подходил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина замахнулся «гранатой» на охраника в магазине на Ветеранов. По подозрению задержан 28-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.