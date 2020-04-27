В Роспотребнадзоре допустили отмену режима самоизоляции после майских праздников

Пока что забывать о мерах предосторожности слишком рано.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишут РИА Новости. Она заявила, что есть вероятность, что россияне выйдут с режима самоизоляции уже 12 мая. Попова отмечает, что сейчас снимать ограничения точно нельзя. Она просит граждан соблюдать все меры и тогда вполне возможно, что после майских все смогут свободно передвигаться по улицам и постепенно возвращаться к обычной жизни.

К слову, Попова до этого говорила о пережитых двух инкубационных периода коронавируса и ожидании третьего. Она верит, что удастся избежать пика.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Роспотребнадзора заявила, что Россия может избежать пика заболеваемости коронавирусом. Если россияне смогут удержаться от нарушения самоизоляции в майские праздники, эпидемиологическая ситуация не примет более негативный характер