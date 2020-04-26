Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия может избежать пика заболеваемости коронавирусом

Все зависит напрямую от жителей страны.

О такой возможности заявила сегодня, 26 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Если россияне смогут удержаться от нарушения самоизоляции в майские праздники, эпидемиологическая ситуация не примет более негативный характер.

Если граждане в большом количестве снова начнут выходить на улицу, игнорируя все меры предосторожности, ситуация с заболеваемостью снова вернется к старым показателям, а эффект от принятых мер по самоизоляции будет потерян. Хотя именно сознательное соблюдение самоизоляции существенно влияет на процент зараженных в лучшую сторону.

Самое лучшее в настоящее время — оставаться дома. Ведь нет ничего важнее своего здоровья и здоровья окружающих.

Напомним, на сегодняшний день, 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксирован 151 новый случай заражения коронавирусом.