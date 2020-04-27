В Петербурге перед судом предстанет начальник отделения «Почты России»

В Петербурге перед судом предстанет начальник отделения &#171;Почты России&#187;
Мужчина присвоил 350 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Его обвиняют в мошенничестве.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Дело о мошенничестве передано в Куйбышевский районный суд для дальнейшего рассмотрения. В преступлении обвиняют начальника одного из отделений почтовой связи «Почта России».

По предварительным данным, мужчина проводил фиктивные финансовые операции – он подделывал подписи клиентов в документах, чтобы получить за пенсионеров пенсии и социальные выплаты. В результате он похитил около 350 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге осудят четырех полицейских, подозреваемых в служебном подлоге и мошенничестве. По предварительным данным, осенью 2018 года злоумышленники, задерживая гражданина, заявили ему, что возбудят в отношении него уголовное дело.

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