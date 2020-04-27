В Петербурге осудят четырех полицейских, подозреваемых в служебном подлоге и мошенничестве

Дело передают в суд для рассмотрения по существу.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. В суд передано дело о служебном подлоге и мошенничестве, заведенном на четырех полицейских. По предварительным данным, осенью 2018 года злоумышленники, задерживая гражданина, заявили ему, что возбудят в отношении него уголовное дело. Чтобы этого не произошло, полицейские посоветовали мужчине дать взятку в размере полумиллиона рублей. Уточняется, что один из полицейских также ударил задержанного по голове и угрожал применить насилие. После гражданина отвели до банкомата, чтобы он отдал деньги.

Теперь перед судом предстоит предстать представителям закона. Их подозревают в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерку из Соснового Бора подозревают в служебном подлоге на 7 миллиардов.