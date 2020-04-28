Сезон АХЛ могут досрочно завершить из-за коронавируса

Руководство Американской хоккейной лиги (АХЛ) рассматривает вариант досрочного завершения приостановленного сезона-2019/20.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на источник в лиге, АХЛ больше интересуют перспективы будущего розыгрыша. Кроме того, об этом недавно заявлял президент и главный исполнительный директор лиги Дэвида Эндрюса. Однако он ничего не сказал о статусе нынешнего сезона, но при этом обмолвился, что АХЛ «вращается» вокруг сезона-2020/21.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 065 200 человек. Скончались 211 597, при этом 922 387 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 87 147 человек, умерли 797. При этом 7 346 пациентов вылечились. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.