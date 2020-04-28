В Таиланде за сутки зафиксировали семь случаев заражения коронавирусом

За стуки в Таиланде выявили всего семь новых случаев заражения коронавирусом, это число наименьшее с середины марта; два человека скончались. Об этом рассказал пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин, сообщает РИА «Новости».

Всего в стране сейчас 2 938 зараженных, 54 человека погибли , полностью выздоровевших – 2 652.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 065 200 человек. Скончались 211 597, при этом 922 387 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 87 147 человек, умерли 797. При этом 7 346 пациентов вылечились. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

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