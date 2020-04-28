В Ленобласти благоустроят 100 территорий к концу осени

В нынешнем году в Ленинградской области планируют благоустроить 100 территорий, в частности общественные пространства и дворы.

Как сообщили в областном правительстве, работы по благоустройству проведут в парке Авиаторов в Агалатово, в парке «Оккервиль» в Кудрово, в парке в честь 75-летния ВОВ во Всеволожске, в сквере в Тихвине, также будут благоустроены центральная площадь и спортивный парк в Тосно, район памятника 300 лет в Лодейном Поле, парк в Волхове и парк «Невский» в Дубровке.

Кроме того, в порядок приведут главную площадь в Ивангороде, центральную площадь в Кировске, и несколько площадей в Подпорожье. Благоустройство также проведут во дворах в Тосно, Приозерске, Лодейном Поле, Кировске, Кингисеппе и поселке Победа в Выборгском районе.

На эти работы будет выделено 1,5 млрд рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Работы начнутся в мае, а завершатся до начала ноября 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге изменили правила благоустройства.