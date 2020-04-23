В Петербурге изменили правила благоустройства

Теперь для того, чтобы приступить к аварийным работам, не нужен будет ордер ГАТИ.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Обо всем сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Власти внесли изменения в Правила благоустройства территории. Теперь для проведения аварийных работ не нужно дожидаться ордера ГАТИ – регистрация аварий будет носить уведомительный характер. Теперь достаточно только заполнить специальную форму на сайте ГАТИ, чтобы в ведомстве знали о происходящем.

Допустимая зона работ увеличилась в пять раз до 50 метров, а время проведения работ сократилось до 96 часов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что признаки картельного сговора на рынке благоустройства выявили в Петербурге. В торгах, в которых компании одержали победу, зафиксировано снижение максимальной цены контракта от 0 до 1%. При этом, заявки на участие отправлялись с общего ip-адреса.