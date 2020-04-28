Во вторник в Пулково отменили 17 рейсов

Во вторник в Пулково отменили 17 рейсов
Пулково. Фото: pulkovo-baltfoto

Во вторник, 28 апреля, из петербургского аэропорта Пулково отменены 17 внутренних рейсов.

Согласно информации с электронного табло воздушной гавани, сегодня пассажиры не вылетят в Калининград, Сочи, Анапу, Архангельск, Вологду, Челябинск, Казань, Москву, Симферополь, Якутск, Апатиты, Сургут.

Среди авиакомпаний, которые отменили свои полеты, были Red Wings, АК «Россия», Smartavia, «Вологодское Авиапредприятие», «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Якутия», «Северсталь».

Фото: pulkovoairport.ru

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково прошли ветеринарный контроль тысяча новорожденных утят. После успешно пройденной проверки птицы отправятся на предприятие, специализирующееся на выращивании уток.

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