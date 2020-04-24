В аэропорту Пулково прошли ветеринарный контроль тысяча новорожденных утят

Утята перевозились в хороших условиях и оказались абсолютно здоровыми. Фото: Россельхознадзор

Утята перевозились в хороших условиях и оказались абсолютно здоровыми. Фото: Россельхознадзор

В аэропорт Северной столицы из Карачаево-Черкесской Республики прибыли тысяча суточных утят. Все малыши прошли ветеринарный контроль.

После успешно пройденной проверки птицы отправятся на предприятие, специализирующееся на выращивании уток. Специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям убедились, что ветеринарные сопроводительные документы птиц оформлены по всем правилам, утята здоровы и транспортируются в надлежащих условиях.

После успешного прохождения ветеринарного контроля тысяча суточных утят отправились в одно из фермерских хозяйств Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспекторы Россельхознадзора за первую неделю апреля проверили почти 7 тысяч цитрусовых, — лимоны, мандарины, апельсины, лаймы, — ввезенных в Петербург через Пулково.