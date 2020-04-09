В Петербурге тонны цитрусовых из семи стран мира прошли контроль Россельхознадзора

Контроль прошли почти 7 тысяч тонн цитрусовых. Фото: Pixabay

Контроль прошли почти 7 тысяч тонн цитрусовых. Фото: Pixabay

В Северной столице прошли карантинный фитосанитарный контроль более 6,7 тыс. тонн цитрусовых, привезенных из семи стран мира.

Контроль успешно прошли более 728 тонн лимонов, около 2 699 тонн апельсинов, 3 238 тонн мандаринов, а также 98,6 тонн лаймов. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу, специалисты проверили крупную партию за первую неделю текущего месяца.

Теперь плоды отправятся на продажу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты обнаружили в партии мяты семена паразитов. Крупный груз прибыл в адрес зарегистрированного в Петербурге предприятия.