В Петербурге тонны цитрусовых из семи стран мира прошли контроль Россельхознадзора

В Северной столице прошли карантинный фитосанитарный контроль более 6,7 тыс. тонн цитрусовых, привезенных из семи стран мира.
Контроль успешно прошли более 728 тонн лимонов, около 2 699 тонн апельсинов, 3 238 тонн мандаринов, а также 98,6 тонн лаймов. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу, специалисты проверили крупную партию за первую неделю текущего месяца.
Теперь плоды отправятся на продажу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты обнаружили в партии мяты семена паразитов. Крупный груз прибыл в адрес зарегистрированного в Петербурге предприятия.