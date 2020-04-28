Петербург может остаться без жаркой погоды этим летом

Петербург может остаться без жаркой погоды этим летом
2020 год может стать одним из самых жарких в истории страны. Фото: Pixabay

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что летом жара может обойти город стороной, поскольку жители Петербурга уже «погрелись» этой зимой.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на слова синоптика, ранее в Гидрометцентре дали прогноз, что это лето в России войдет в пятерку самых жарких лет в истории страны. Колесов подтвердил это, однако отметил, что Петербург может остаться в стороне от такой погоды.

По словам синоптика, сложно делать прогнозы на долгий срок вперед, поскольку погода изменчива. Однако Колесов заявил, что свое тепло петербуржцы получили уже минувшей зимой, неоднократно побившей температурные рекорды. Он предположил, что этим летом и осенью в городе будет восстанавливаться температурный баланс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рекордно жаркий год спрогнозировали в Гидрометцентре.

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