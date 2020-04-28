Утром индекс самоизоляции в Петербурге составляет всего 3 балла

Утром во вторник, 28 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге находится на границе «желтой» и «красной» зоны. Сейчас на улице много людей.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», который показывает уровень самоизоляции в городе, в 9.30 утра этот индекс упал до трех баллов, хотя в восемь утра он составлял 3,7 балла. В обычный день, до пандемии коронавируса, индекс в это время составлял бы 0,9 балла.

Несмотря на это, Северная столица находится в тройке лидеров среди городов-миллионников, жители которых лучше всех соблюдают самоизоляцию. Петербург обгоняет только Москва, где зафиксировано 3,4 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре допустили отмену режима самоизоляции после майских праздников. Есть вероятность, что россияне выйдут с режима самоизоляции уже 12 мая.