Водителей увезли на скорой после ДТП на дороге Кириши — Смолино

Водителей увезли на скорой после ДТП на дороге Кириши &#8212; Смолино
Двум водителям после ДТП потребовалась госпитализация. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Ленинградской области на 8-м км автодороги Кириши — Смолино столкнулись Hyundai Sonata и ВАЗ 21140. Авария произошла утром во вторник, 28 апреля.

По предварительным данным, около четырех часов водитель Hyundai Sonata выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. За рулем иномарки находился мужчина 1983 года рождения. Вторым авто управлял мужчина 1984 года рождения.

«В результате ДТП водитель ВАЗ получил тяжелые травмы, водитель Hyundai Sonata в удовлетворительном состоянии госпитализирован», — сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на автотрассе «Кириши — Будогощь» столкнулись два легковых автомобиля. Один из пострадавших оказался заблокированным в машине.

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